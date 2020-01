Buffon compie oggi 42 anni: “Se non c’è il crollo che alcuni chiamano da tanto tempo continuerò a giocare”

Gigi Buffon compie oggi 42 anni. Il portiere della Juventus, Campione del Mondo nel 2006, continua a disputare partite di grande livello e in stagione ha già collezionato 10 presenze. Il bianconero è intervenuto a Sky Sport, parlando anche di futuro: “Sono pronto e aperto a tutte le idee. Voglio rimanere coerente a quello che sento, reputo che sto svolgendo il ruolo ad alto livello. E questo mi gratifica tanto. Abbiamo creato un gruppo portieri molto forte e unito, anche questo aiuta. Aspettiamo un attimino e guardiamo. Se non c’è il crollo che tutti sperano da 10 anni, magari andremo avanti. Altrimenti ci fermeremo“.

Napoli Juventus

“E’ stata una sconfitta brutta sicuramente, brutta nel modo. Potevamo e dovevamo fare qualcosa di meglio, però sono quei passaggi delicati e negativi che secondo me in una stagione servono per ritrovare una certa fame e umiltà e non dare nulla di scontato. Avremmo vinto se fosse stata super decisiva per lo scudetto e il campionato, abbiamo la consapevolezza di essere forti ma in certi momenti manca quella ferocia da mettere in campo”.

Lotta scudetto

“La Lazio sta facendo qualcosa di eccezionale, il fatto che non giocherà in settimana inciderà tanto. Conte lo conosco, l’Inter non mi sorprende ed è una squadra che starà lì fino alla fine e di questo sono certo. Ma il destino è nelle nostre mani perché siamo i più forti, ma non dobbiamo abbandonarci a questa consapevolezza”.

Foto: Twitter Juventus