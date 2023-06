Buffon: “Ci sono sconfitte che fanno capire il senso di appartenenza”

Il Parma è stato eliminato dai playoff di Serie B ed è quindi costretto ad un’altra stagione nella serie cadetta. Le lacrime di Gigi Buffon a fine partita hanno dimostrato la passione dell’esperto portiere dei ducali. L’ex Juventus ha voluto dedicare un messaggio social ai tifosi del Parma: “Ci sono sconfitte che lasciano dentro solo un senso di smarrimento e una solitudine profonda. E ci sono sconfitte che, al contrario, ti fanno sentirecircondato da migliaia di braccia, dove le lacrime rappresentano in realtà la semina di un seme. Esiste qualcosa che stranamente ti unisce oltre al risultato sportivo, facendoti assomigliare a tutti quegli sguardi che incontri, facendoti sentire che appartieni a ciò che appartiene a loro. Una consapevolezza che è cresciuta nel tempo, come un cordone ombelicale che collega tutti, fatto di passione, rispetto, gratitudine, cuori e mani che sanno sostenersi davvero. In mezzo a questa dura realtà, sento nel mio cuore un profondo bisogno di dirvi ancora una volta: GRAZIE, INCREDIBILE GENTE DI PARMA!”.

Foto: Buffon Twitter personale