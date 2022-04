Buffon, che papera: cicca il pallone su un retropassaggio, Olivieri fa gol

Torna in campo dopo due mesi di assenza con il Parma, Gigi Buffon. Un ritorno assolutamente da dimenticare per ora, per il portiere. L’ex Juve ha di fatto regalato il 2-0 al Perugia, nella sfida in corso contro il suo Parma.

Al 7’ del primo tempo, con gli umbri già avanti 1-0, Buffon si è reso protagonista di un liscio clamoroso su un retropassaggio apparentemente innocuo del compagno Oosterwolde. Il clamoros errore ha spalancato la porta al 2-0 di Olivieri.

Un vero disastro per il campione del Mondo 2006.

Foto: Twitter Parma