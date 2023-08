Buffon capo delegazione della Nazionale: “Ho ancora voglia di sognare”

Gigi Buffon sarà il nuovo capo delegazione della Nazionale italiana. L’ex portiere, ritiratosi pochi giorni fa, ha così scritto su twitter un suo pensiero: “Torno in Nazionale perché quel bambino che trent’anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano, ha ancora voglia di sognare e di vivere questo sogno insieme ai tifosi italiani. Fin dal primo contatto di questi ultimi giorni con il Presidente Gravina e poi con Mauro Vladovich avevo già deciso di dire di sì, ma abbiamo dovuto verificare alcuni aspetti tecnici; la Nazionale viene prima di tutto e niente mi avrebbe impedito di tornare a casa. Mi metterò subito a disposizione di Roberto Mancini e del gruppo, entrando in punta di piedi. Ho sempre pensato che in Nazionale non contano le medaglie che hai sul petto, ma l’impegno, il sacrificio e la disponibilità verso i compagni e lo staff che sei disposto a mettere”.

💙 Torno in Nazionale perché quel bambino che trent’anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano ha ancora voglia di sognare e di vivere questo sogno insieme ai tifosi italiani. 🇮🇹 pic.twitter.com/M2YVXJGZjc — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 5, 2023



Foto: Instagram Buffon