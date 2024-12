Buffon: “Basta col paragone Allegri-Motta, non fa che infastidire l’ambiente”

Gianluigi Buffon ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa, in cui ha parlato della Juventus e ha tracciato un primo bilancio sul lavoro di Thiago Motta. Apre una parentesi anche sul nostro campionato, secondo il campione azzurro in piena fase di crescita.

“Il nostro campionato sta cambiando. Stiamo crescendo, credo che dopo quello inglese ci siamo noi. Per me sta mutando il pensiero: ora si vedono tanti allenatori che stanno rivoluzionando la nostra cultura. E questo porta più divertimento nel guardare le gare della Serie A“.

La Juve, Motta, e il paragone con Allegri: “Come ho già detto diverse volte, nutro grandissima stima nei confronti di Thiago Motta. È preparato, meticoloso e molto attento ai dettagli. “Ho grande fiducia nel suo lavoro. La Juventus ha deciso di cambiare tutto dalle radici, quindi è normale che ci voglia tempo. “Bisogna smettere di fare questo ragionamento. Thiago Motta è all’inizio della sua carriera da allenatore, Allegri ha vinto tanto. Questo paragone non sta né in cielo né in terra e chi continua ad aizzarlo lo fa solo per infastidire l’ambiente“.

Foto: Instagram Italia