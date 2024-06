Buffon: “Ai Mondiali del 2006 avevamo la sensazione di giocare in casa. Sarà ancora così”

Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, ha parlato a margine dell’inaugurazione di Casa Azzurri, dal ritiro dell’Italia in Germania.

Queste le sue parole: “Il minimo comune denominatore tra il 2006 e oggi è la presenza costante, l’affetto incondizionato e il supporto della gente italiana che in ogni minuto ci fa sentire di giocare in casa. Nel 2006 avevamo la sensazione di giocare in casa e anche adesso sono convinto sarà così”.

Foto: Instagram Italia