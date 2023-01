Buffon: “Abbiamo lottato per inseguire un sogno. Abbiamo dato tutto, ma non è bastato”

Il Parma ha provato a inseguire il sogno quarti di finale, ma al termine dei tempi supplementari l’Inter ha avuto la meglio grazie al gol di Acerbi arrivato al 110′. Gianluigi Buffon, portiere degli emiliani e protagonista della notte di San Siro, ha così commentato la prestazione agli ottavi di Coppa Italia: “Abbiamo lottato per inseguire un sogno. Abbiamo dato davvero tutto quello che avevamo ma purtroppo non è bastato. Perdere dispiace sempre ma serate come queste non possono che farci capire il nostro reale valore. Grazie a tutti coloro che ci hanno spinto fino al 120esimo!”.

Foto: Twitter Buffon