Buffon: “A Parigi ho lasciato degli amici, oggi tifo per loro”

Gigi Buffon dopo l’anno a Parigi dello scorso anno, non dimentica il Psg e si schiera proprio con i parigini in vista della finale di Champions League contro il Bayern di questa sera. “Nella vita bisogna saper gioire per i propri successi ma anche per quelli degli amici. E io a Parigi ho lasciato molti amici. Quindi allez Paris!”, questo il commento del portiere della Juventus che tifa per i suoi ex compagni in Francia.

Foto: screen instagram Buffon