Buffon, a Marassi per fare la storia: 647 in Serie A, come Maldini

Sampdoria-Juventus, una partita importante per i bianconeri e che potrebbe risultare storica per Gigi Buffon. Il portiere si prepara a raggiungere un record inseguito da tempo, ovvero eguagliare Paolo Maldini come giocatore con più presenze nella storia della Serie A. Il numero 1, a Marassi, toccherà il gettone numero 647 in campionato, proprio come l’ex capitano del Milan, frutto delle 168 gare giocate nel Parma e delle 479 con la Juventus.

Foto: Twitter Juventus