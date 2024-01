Buffon: “A Mancini bisogna dire grazie, ha regalato agli Italiani un’emozione grandissima”

Durante l’intervista concessa a Sette, Gianluigi Buffon ha così parlato del suo nuovo ruolo in Nazionale come capodelegazione’: “E’ un ruolo di cui sono orgoglioso. Sarei un folle a pensare di poter trasmettere qualcosa come è riuscito a Gianluca. Cerco almeno di non farlo rimpiangere troppo, senza però scimmiottarlo. Faccio Gigi Buffon con i miei pregi e difetti, le mie profondità e superficialità”.

Poi su Roberto Mancini, ex commissario tecnico che in estate ha salutato la Nazionale diventato poi il nuovo ct dell’Arabia Saudita: “A Mancini bisogna dire grazie, ha regalato agli italiani un’emozione grandissima”.

Foto: Instagram Italia