Buffon: “A luglio dicevo Juventus da scudetto, senza Pogba le cose cambiano”

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, ha rilasciato queste dichiarazioni a Radio Bianconera. Ecco le sue parole:

“Ho detto Juventus da scudetto perché lo penso e un pochino il calcio credo di conoscerlo. Se me lo aveste chiesto a luglio, vi avrei detto che secondo me la ha tutte le carte in regola per vincerlo giocando solo una partita a settimana. Ora che è venuto fuori il discorso di Pogba, averlo o non averlo cambia le cose. Devo quindi rivedere un po’ quel tipo di sensazione, anche se la Juve ha sicuramente la possibilità di essere protagonista. Questo secondo me significa lottare fino alla fine per poter vincere qualcosa”.

Foto: Instagram Italia