Bufera in Spagna: perquisizioni nella sede della RFEF e sette mandati d’arresto

Guai in vista per la Federcalcio spagnola in relazione alla disputa della Supercoppa in Arabia Saudita. Oggi, mercoledì, 20 marzo 2024 l’Unità Centrale Operativa della Guardia Civile (UCO) ha perquisito la sede della RFEF a Las Rozas e ha già predisposto ben sette mandati d’arresto. Secondo quanto svela Marca citando fonti investigative, gli agenti stanno indagano su presunti reati legati a corruzione aziendale, amministrazione scorretta e riciclaggio di denaro. Il focus è puntato sul contratto per l’organizzazione della Supercoppa in Arabia Saudita firmato dall’allora presidente della Federazione, Luis Rubiales, con l’imprenditore ed ex calciatore Gerard Piquè. Secondo l’emittente La Sexta, uno degli indirizzi visitati dagli agenti dell’Uco sarebbe proprio la casa a Granada di Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola, dove hanno preso documenti e contratti.

Foto: Twitter Logo