Buchanan molto vicino al Villarreal: confermate le indiscrezioni di oltre due ore fa dal Canada

Tajon Buchanan è sempre piu vicino a lasciare l’Inter. Stando quanto riportato da Matthew Scianitti per TSN Soccer (ore 18,59), il Villarreal ha superato la concorrenza per l’esterno canadese ed è molto vicina alla definizione dell’operazione in prestito.

Hearing Villarreal are becoming a strong contender to acquire Tajon Buchanan on loan. Nothing is finalized, but Villarreal have been keen on Buchanan for a while now @TSN_Sports @TSNSoccer #CanMNT

— Matthew Scianitti (@TSNScianitti) January 28, 2025