Buchanan: “Lautaro il migliore della Serie A. CR7 il migliore della storia”

Tajon Buchanan, esterno offensivo dell’Inter, ha parlato dal ritiro della Nazionale canadese a Goal USA.

Queste le sue parole su vari temi: “Ho dovuto trattenere il respiro quando sono entrato in uno spogliatoio composto da giocatori così forti, è qualcosa che ho sempre sognato. Arrivare da Brampton e ora giocare per una squadra così è una cosa speciale. Tutti i ragazzi mi hanno aiutato ad inserirmi ma in particolare Thuram che parla un ottimo inglese”.

“Il migliore del mondo? Mbappé.

Il migliore di sempre? Cristiano Ronaldo.

Il migliore in Premier? De Bruyne.

Il migliore in Liga? Mbappé.

Il migliore in Bundesliga? Kane.

Il migliore in Serie A? Lautaro“.

Che emozioni ha provato nel primo gol all’Inter?

“Le emozioni sono state forti, è stato un sogno che si è avverato. È accaduto molto presto, sono stato super felice”.

Come ha vissuto il suo infortunio? “È stato un momento difficile, è successo tutto molto rapidamente. Ricordo che ho guardato la mia gamba e mi sono accorto subito fosse un infortunio serio. Ho avuto il supporto di tutta la squadra, mi hanno scritto un sacco di persone, sono super grato di questa cosa. Gli infortuni fanno parte del gioco, purtroppo è successo, ma ora torno più forte che mai. Voglio dimostrare chi sono davvero come calciatore, fare un passo avanti. Voglio mostrare personalità, segnare gol e fare assist: insomma, fare la differenza”.

