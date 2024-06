Buchanan: “Il passaggio all’Inter? È un percorso e devo essere paziente”

Arrivato a Gennaio all’Inter Tajon Buchanan si appresta a disputare la Copa America con il suo Canada. L’esterno classe 1999 ha rilasciato un’intervista a One Soccer in cui ha raccontato dei suoi primi mesi con la maglia nerazzurra e dei prossimi impegni con la Nazionale . Queste le sue parole:

“Il passaggio all’Inter? È un percorso e devo essere paziente. Ovviamente è un livello diverso nell’approccio a ogni gara e anche ogni allenamento. Competo e gioco insieme ad alcuni dei migliori giocatori al mondo. Tutti i giocatori vogliono questo, tutti ti spingono a fare bene e questo ti rende un giocatore migliore. Simone Inzaghi e tutti i compagni mi aiutano tanto. Prendo le cose giorno per giorno e cerco di sfruttare le opportunità per dimostrare di poter giocare a questo livello. Cosa mi piace dell’Inter? Onestamente tutto nel club è al top, compresi gli chef… mi piace molto il cibo”. Poi conclude: “Finora, il mio periodo in Italia è stato bellissimo. Adesso però sono concentrato sulla Copa America e poi penserò alla prossima stagione con l’Inter”.

Foto: instagram Buchanan