Buchanan: “Giocare nell’Inter è speciale. Inzaghi è sempre competitivo. Lautaro? E’ un ragazzo molto umile”

Tajon Buchanan, esterno dell’Inter, ha parlato a Soccer One del suo impatto con i colori nerazzurri.

Queste le sue parole: “Voglio cominciare con Lautaro Martinez. È un top player, un bravo ragazzo ed è anche super umile. Mi ha accolto benissimo e mi ha aiutato nell’adattamento all’interno del gruppo. È il capitano della squadra, è un leader e sta facendo una super stagione. Io sono molto contento di essere un suo compagno”.

Sul suo processo di maturazione: “Sono stato in tanti Paesi con culture diverse, in Italia sto cercando di adattarmi al meglio cominciando ad imparare la lingua, così da ottenere il rispetto degli altri riuscendo a comunicare meglio. Era tutto quello che sognavo sin da quando ero bambino, cioè giocare nei campionati migliori e nei club più grandi. Essere qui seduto e poter dire che sto giocando in uno dei migliori club al mondo è un onore grande. Per me è davvero qualcosa di speciale”.

Sul suo approdo all’Inter: “Giocare in un club come l’Inter è speciale, è enorme e a volte non te ne rendi conto perché succede tutto così velocemente. Devi cercare di ambientarti il più in fretta possibile, assorbire tutto e giocare con alcuni dei migliori giocatori al mondo e uno dei migliori allenatori, sono super grato per questo. Inzaghi è un allenatore molto competitivo, vuole vincere sempre, dà molta importanza alla tattica, è molto chiaro, sa cosa vuole e cosa vuole che facciamo in campo. Negli ultimi due mesi e mezzo ho imparato tanto da lui e dai miei compagni ovviamente. Sto cercando di capire cosa vogliono da me e quando avrò l’opportunità di scendere in campo voglio dimostrare di fare le cose che mi chiedono loro”

Foto: Instagram personale