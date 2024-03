Buchanan: “Giocare nell’Inter è speciale. Inzaghi? È molto competitivo, ho imparato tanto in questi primi mesi”

Durante l’intervista concessa a One Soccer, l’esterno dell’Inter, Tajon Buchanan, ha così parlato, tornando a parlare dell’eliminazione in Champions League per mano dell’Atletico Madrid: “È stata dura, guardavo i miei compagni da fuori. Poi sono entrato per aiutare la squadra, ma non è stato facile trovarsi in una situazione del genere per la prima volta. Sicuramente per me è stata un’esperienza di apprendimento. In una situazione del genere sai che c’è molta pressione, in quel momento era tutto molto difficile perché ai supplementari hai le gambe stanche, loro avevano il dodicesimo uomo in campo che era il loro pubblico, lo stadio era fantastico, bisogna essere lì per capire l’atmosfera”.

Sul suo arrivo all’Inter: “Giocare in un club come l’Inter è speciale, è enorme e a volte non te ne rendi conto perché succede tutto così velocemente. Devi cercare di ambientarti il più in fretta possibile, assorbire tutto e giocare con alcuni dei migliori giocatori al mondo e uno dei migliori allenatori, sono super grato per questo”.

Infine, su Inzaghi: “È un allenatore molto competitivo, vuole vincere sempre, dà molta importanza alla tattica, è molto chiaro, sa cosa vuole e cosa vuole che facciamo in campo. Negli ultimi due mesi e mezzo ho imparato tanto da lui e dai miei compagni ovviamente. Sto cercando di capire cosa vogliono da me e quando avrò l’opportunità di scendere in campo voglio dimostrare di fare le cose che mi chiedono loro”.

Foto: Instagram Buchanan