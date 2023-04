Buchanan e l’Inter: conferme dal Belgio e una precisazione

Tajon Buchanan è un obiettivo concreto dell’Inter per la fascia destra, un canadese classe 1999 del Bruges che i nerazzurri stanno seguendo da diversi mesi, all’interno di una lista che comprendeva anche Singo del Torino. Un modo per prepararsi all’eventuale addio di Dumfries. Stamattina dal Belgio la testata HLN ha ribadito il forte interesse, aggiungendo un accordo verbale sia con il club belga che con l’entourage dello specialista canadese. Ecco su questo particolare bisogna precisare che non è stata impostata una trattativa con il Bruges e che non ci sono accordi con Buchanan. Meglio ancora: Buchanan sa, da mesi, di essere nel radar del l’Inter e che presto arriverà il momento di approfondire. Quindi, interesse concreto ma sul resto bisogna attendere.

Foto: Buchanan sito HLN