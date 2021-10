BUCHANAN, DAL CANADA PER STUPIRE

Tajon Buchanan è un grande protagonista di tutte le azioni offensive del Canada che ha steso Panama per 4-1 in rimonta in una gara importantissima per la classifica. Parliamo delle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 e del girone di Centro e Nord America, che vede al comando il Messico a 14 punti, seguono USA a 11 e Canada a 10, scavalcata proprio nello scontro diretto Panama che rimane a 8 e con la quarta posizione sarebbe costretta al Playoff.

Buchanan ha causato l’autorete del momentaneo pareggio, facendo carambolare il pallone su Murillo, sfortunato protagonista dell’azione.

Poi il sorpasso è arrivato dopo una galoppata impressionante sulla destra di Alphonso Davies, il fuoriclasse del Bayern Monaco ha deciso di concludere a rete anziché servire un sempre presente Buchanan al centro, che poi si è meritato il gol del 3-1 con uno splendido colpo di testa a incrociare.

Ma andiamo a conoscere meglio Tajon Buchanan:

nasce a Brampton l’8 febbraio del 1999, è un attaccante canadese attualmente in forza al New England Revolution, club di MLS.

Cresce nelle giovanili del Mississauga Falcons, club canadese, poi al Real Colorado e nel 2017 accede all’Università di Syracuse Orange, nello stato di New York.

Nel draft del 2019 approda in MLS, è il New England Revolution a sceglierlo e a farlo esordire nella massima serie a stelle e strisce il 9 marzo di quell’anno nel ko contro il Columbus Crew. La prima rete è datata 13 settembre 2020, nella sconfitta per 2-1 per mano dei Philadelphia Union.

Buchanan è un ala destra che può ricoprire anche altri ruoli d’attacco, alto 183 cm e rapido a sgusciare tra i difensori avversari, dotato di un grande senso del gol e della posizione. Il colpo di testa è un’altra sua dote, come si è visto anche l’altra notte contro Panama, in quello che è stato il suo primo centro con la maglia del Canada in 13 apparizioni.

Tajon è pronto per assaggiare il grande calcio europeo, infatti il Club Brugge lo ha fatto suo dal prossimo 1 gennaio a titolo definitivo per 5 milioni di euro con clausola del 10% sulla futura rivendita.

C’erano anche squadre della Bundesliga interessate al 22enne canadese, che si è accordato con il club belga per completare la stagione in MLS e poi volare oltreoceano. “Tajon è cresciuto tantissimo nel suo periodo al NE Revolution e si è guadagnato questa chance di confrontarsi ai massimi livelli in Europa con un club che gioca la Champions League”, parole di Bruce Arena, direttore sportivo degli statunitensi. “Siamo contenti di aver contribuito al trasferimento di Tajon che sarà un nuovo step della sua carriera professionale”, ha concluso.

Siamo sicuri che Tajon Buchanan darà il meglio di sè in questa nuova opportunità in Belgio, e magari sarà soltanto un ulteriore passaggio intermedio verso palcoscenici ancora più importanti. Le premesse ci sono tutte.

Foto: Instagram personale Buchanan