Bucchi si presenta ad Ascoli: “Mi sento come a casa, c’è una base importante, è una grande opportunità”

Christian Bucchi si è presentato quest’oggi in conferenza stampa all’Ascoli.

Queste le sue parole: “Sono molto felice, mi sono risentito a casa, Ascoli ha rappresentato per me una grandissima esperienza da calciatore; ricordo anche molti momenti difficili, da cui sono venuto fuori e quindi riparto dalla voglia di lottare e conquistare qualcosa. Credo si debba ripartire dalla cartolina della stagione scorsa, dall’ultima partita, non per il risultato ovviamente, ma per l’entusiasmo che squadra, società e pubblico avevano ricreato insieme, so bene che l’ambiente qui ti spinge veramente forte. Mi sono sentito subito a mio agio, credo che ogni allenatore debba essere umile e ambizioso. La chiamata dell’Ascoli è una grande opportunità. Complimenti a Sottil perché qui ha fatto un grandissimo lavoro. Voglio ottimizzare quello che questa squadra ha fatto lo scorso anno, sono contento dei calciatori che ci sono in rosa, c’è una base importante per impostare da dietro un 4-3, poi vedremo l’attacco, numericamente abbiamo sotto contratto Dionisi, Bidaoui e Iliev. Dionisi è un giocatore importante, lo ha sempre dimostrato ed è una fortuna averlo con noi, spero di trovarlo motivato e voglioso di far bene. Può trasmettere tanto al gruppo, un gruppo che vogliamo ringiovanire e per questo facciamo affidamento moltissimo su di lui, chiederemo ai più esperti di essere leader a 360°”.