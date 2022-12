Bucchi, senza tiri in porta le partite finiscono 0-0

Cristian Bucchi ha dato un’interpretazione a modo suo di Ascoli–Reggina. Sarebbe bastato riconoscere i meriti degli avversari, piuttosto che sostenere “la Reggina non ha mai tirato in porta”. Basterebbe affidare la riposta a Catalano per il massimo della banalità: “Senza tiri in porta le partite finirebbero 0-0”. Aggiungiamo: Rivas ha mirato all’angolino, imprendibile. Nella situazioni precedenti la Reggina aveva creato più dell’avversario, al punto che il portiere Colombi avrebbe potuto trascorrere l’intero pomeriggio sulle piste da sci. Ogni tanto bisognerebbe riconoscere piuttosto che collezionare alibi senza senso, agli antipodi della realtà.

Foto zimbio