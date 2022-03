Brutto infortunio per Wirtz: tegola Bayer Leverkusen

Brutte notizie per il Bayer Leverkusen, che nella gara di oggi contro il Colonia ha perso per infortunio Florian Wirtz. Il tedesco ha subito un brutto infortunio al 27′: si è trattato di una torsione del ginocchio sinistro in un contrasto. Il calciatore ha lasciato il campo in barella e in lacrime e ciò fa temere in merito all’entità dello stop. Di sicuro il Bayer Leverkusen non potrà contare sul suo talentino nella partita di giovedì prossimo contro l’Atalanta. Nelle prossime ore giungeranno ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche.

Foto: Twitter Bayer Leverkusen