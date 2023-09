Brutto incidente per Rashford. Auto distrutta: illeso il calciatore

Tragedia sfiorata per Marcus Rashford, ieri sera. L’atttaccante del Manchester United, dopo il match vinto contro il Burnley, è stato coinvolto in un incidente stradale con la sua Rolls-Royce. Come riporta l’edizione odierna del Sun, il calciatore è uscito dalla carreggiata, centrando un palo di un’isola spartitraffico che è stato danneggiato. L’auto invece ha riscontrato gravi danni mentre, per fortuna, il giocatore non è stato ferito nell’accaduto. Soltanto un brutto spavento.