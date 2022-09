Brutto avvio per Schmeichel al Nizza, si è presentato sovrappeso e non rispetta le regole del club

Falsa partenza per Kasper Schmeichel al Nizza. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il portiere si è presentato in Francia con una percentuale di grasso corporeo molto alta rispetto ai valori corretti ed ha anche infranto le regole del club, presentandosi in ritardo alle riunioni e non attenendosi ai giorni di riposo obbligatori. Addirittura, si legge, che il danese abbia parlato con il proprietario per far sì che fosse lui a giocare la prima partita, scavalcando Lucien Favre, che però gli ha preferito Marcin Bulka.

Foto: Schmeichel Instagram