Brutte notizie per la Roma: probabile stiramento alla coscia destra per Mkhitaryan

Problemi in casa Roma a causa dell’infortunio rimediato da Mkhitaryan col Leicester, che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Secondo quanto riportato da Sky Sport l’armeno ha infatti riportato uno stiramento alla coscia destra, in attesa degli esami definitivi che effettuerà nelle prossime ore. Difficile, quindi, vederlo nella gara di ritorno in programma tra sette giorni.

FOTO: Sito Roma