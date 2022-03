Guai per il Torino e la Croazia: Josip Brekalo è positivo al Covid. Questo il comunicato della federazione croata: “Brekalo è risultato positivo al virus SARS-CoV-2 prima del raduno e non competerà per l’imminente amichevole con la Slovenia in Qatar. A seconda degli sviluppi, alla fine sarà in competizione per la seconda partita a Doha, il 29 marzo contro la Bulgaria”.

FOTO: Twitter Torino