Brutte notizie per il PSG: lesione ai legamenti della caviglia per Neymar

Grana per il PSG che con un comunicato rende noto le condizioni di Neymar, dopo gli esami strumentali alla caviglia. Per il brasiliano, è stata riscontrata una lesione ai legamenti della caviglia. Si prevede un lungo sport quindi per l’attaccante. Rese note anche le condizioni di Nuno Mendes, che invece non preoccupano.

Foto: Instagram Neymar