Brutte notizie per il Portogallo: Ruben Dias salta i playoff per infortunio

I playoff di qualificazione a Qatar 2022 si avvicinano e i commissari tecnici hanno le ultime settimane per schiarirsi definitivamente le idee in vista delle convocazioni. Se l’Italia convive con i problemi fisici di Chiellini, che però dovrebbe recuperare per la sfida contro la Macedonia, oggi è arrivata una brutta notizia per il Portogallo: nella conferenza stampa di presentazione del derby di Manchester, Guardiola ha annunciato che Ruben Dias rimarrà fuori per almeno un mese a causa di un problema al tendine del ginocchio manifestatosi in occasione del quinto turno di FA Cup contro il Peterborough United. Ciò significa che il centrale portoghese salterà i playoff , considerando che la prima sfida sarà già il 24 marzo.

Foto: Twitter Manchester City