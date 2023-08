Brutte notizie in casa Chelsea: Nkunku out 4 mesi

Brutte notizie in casa Chelsea: i blues dovranno fare a meno di Christopher Nkunku per 4 mesi. A dare la notizia è lo stesso club londinese. L’ex giocatore del Lipsia, nelle scorse ore, si è sottoposto ad un’operazione al ginocchio che lo terrà lontano dal campo per 16 settimane.

Foto: Twitter Chelsea