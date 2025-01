Brutta Roma, l’AZ Alkmaar vince 1-0. Decide Parrot

Brutta Roma ad Alkmaar. L’Az vince 1-0 e inguaia la classifica dei giallorossi, che speravano di poter entrare tra le prime 8 con due vittorie nelle ultime due gare. Un ko che vede i giallorossi rimanere a soli 9 punti e ora sono chiamati anche a vincere l’ultima gara per non rischiare addirittura l’eliminazione clamorosa.

Primi quaranta cinque minuti privi di grandi occasioni. Fino al 41′ quando l’errore di Ndicka stava per portare al vantaggio degli olandesi, ma il tiro di Meerdink è impreciso e grazia gli uomini di Claudio Ranieri.

Nella ripresa, Ranieri cambia in attacco, togliendo Dovbyk e inserendo Soulé, in un attacco di piccoli con Dybala. Al 52′ proprio Dybala ha la chance più grande per la Roma, ma la Joya fallisce una buona occasione. Al 57′ la Roma protesta, Dybala va a terra dopo essere stato trattenuto da Goes nell’area di rigore dell’AZ. Proteste evidenti dell’argentino, per l’arbitro non c’è niente. Al 76′ si fa pericolosa l’AZ. Maikuma da solo non impatta bene di testa all’interno della rigore giallorossa, raccoglie Svilar. Ma il gol arriva all’80’. Parrot, appena entrato, dopo una azione corale degli olandesi, raccoglie palla in area e batte Svilar da un metro. Roma sotto a 10 minuti dalla fine.

La compagine di Ranieri prova la reazione, nei minuti finali. Tanti cross messi in mezzo per provare a scardinare la difesa olandese. Al 94′, l’ultimo tentativo è da fuori di Dybala, conclusione però centrale. Finisce 1-0 per l’Az Alkmaar. Parrot stende i giallorossi che restano a 9. L’AZ vince e sale a 11, quasi certamente qualificata tra le prime 24.

Foto: sito Roma