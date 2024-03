Brutta notizia per il Nottingham Forest: il club potrebbe essere penalizzato di 4 punti

Brutte notizie per il Nottingham Forest. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Guardian, la squadra allenata da Nuno Espirito Santo potrebbe andare incontro ad una penalizzazione di quattro punti di penalizzazione per aver violato le regole di sostenibilità finanziaria della Premier League. la società inglese, infatti, avrebbe superato il limite massimo consentito, pari a di 105 milioni di sterline di perdite nell’arco delle tre stagioni prese in esame, che nel caso specifico, però, scendeva a 61 milioni, viste le solo due annate di militanza dei Tricky Trees nella massima serie nazionale.

Foto: logo Nottingham Forest