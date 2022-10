Bruscolotti vittima degli usurai: “Impossibile uscirne”

Brutta storia quella che racconta l’ex capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, finito in un giro difficilissimo e minacciato dagli usurai.

Queste le sue parole a La Repubblica: “Purtroppo quando gli affari vanno male capitano situazioni del genere. Certo, con il senno del poi è facile dire che sarebbe stato meglio non farlo. Ma non lancio appelli, ognuno si assume le sue responsabilità come ho fatto io in tutta la mia vita. Anche in questa vicenda mi sono comportato così. Quando ti trovi in mezzo agli usurai è difficile se non impossibile uscirne. Certo, denunci, ma poi ne va di mezzo la tua famiglia, con minacce, e loro non la finiranno mai. Ti ritrovi in una strada senza uscita“.

Foto: twitter Napoli