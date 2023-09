BRUNORI, TRE PEPITE PER SOGNARE

E’ stato un avvio che più positivo quello del Palermo, che da diversi anni sogna il ritorno in Serie A. Questo inizio di Serie B vede al momento i rosanero al secondo posto in classifica, con quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime sei uscite di campionato. In una classifica che vede attualmente i siciliani a una sola lunghezza di distanza dal Parma capolista, gli uomini di Eugenio Corini ieri hanno espugnato il Pier Luigi Penzo di Venezia, grazie a una tripletta di Matteo Brunori: prima il calcio di rigore al nono minuto, poi la rete del 2-1 al 62′, per poi chiudere i giochi con il 3-1 in pieno recupero. Una prova incredibile per l’attaccante classe ’94, che proprio ieri si è sbloccato trovando il primo centro in questo campionato, dopo essere rimasto a secco nelle prime cinque. Assoluta certezza del club rosanero, già dall’anno scorso Brunori aveva provato a condurre i compagni in zona playoff, chiudendo la propria stagione con diciassette gol e quattro assist, numeri che non sono bastati al Palermo per raggiungere appunto le prime otto posizioni. La delusione per il nono posto finale è stata senza dubbio cocente, e gli uomini di Corini vogliono migliorare il risultato dello scorso anno. Fondamentale per i rosanero sarà ritrovare le reti di Brunori, anche se nelle prime cinque uscite il Palermo ha mandato a segno sette calciatori diversi, a cui ieri si è aggiunto appunto l’attaccante. In questi anni abbiamo imparato a conoscere l’attaccante classe ’94, arrivato in Sicilia nella stagione 2021-2022: attaccante di movimento che agisce sia da seconda punta che da esterno d’attacco, Brunori fa del dinamismo una delle sue caratteristiche migliori, che gli consentono di svariare sull’intero fronte offensivo. Al netto di svariate qualità di un attaccante senza dubbio generoso, il calciatore vi accompagna una vena realizzata invidiabile, necessaria ai fini di una stagione che il Palermo spera di vivere da protagonista. Con la maglia numero 9 sulle spalle, indossata nel club da giocatori come Luca Toni, Paulo Dybala o Abel Hernandez, Massimo Brunori vuole entrare nella storia del club dalla porta principale: assoluto protagonista nella promozione in Serie B, al termine di una stagione che lo vide andare in gol 29 volte, spera in un epilogo simile, che riconsegnerebbe al Palermo la tanto desiderata promozione.

Foto: Instagram Palermo