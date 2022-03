Brunori segna ancora ed entra nella storia del Palermo. Nel 2022 nessuno meglio di lui

Matteo Brunori Sandri con la rete segnata ieri sera con la Vibonese è entrato nella centenaria storia del Palermo. L’italo brasiliano, 16 gol in campionato, ha siglato la settima rete consecutiva, eguagliando Gulesin al primo posto di questa speciale classifica. Numeri importanti per l’attaccante, nonostante i rosanero siano sesti in classifica. In particolare, Brunori è l’attaccante più prolifico in Italia nel 2022, con 10 marcature in quest’anno solare. Dietro di lui anche Ciro Immobile.

FOTO: Sito Palermo