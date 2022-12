Brunori e Segre lanciano il Palermo: 2-1. Cagliari flop, Liverani nei guai

Con le reti di Brunori e Segre, il Palermo ha battuto il Cagliari per 2-1, (inutile il gol di Pavoletti per i sardi al 95′) sancendone ufficialmente la crisi nel derby tra i due capoluoghi delle isole.

Palermo che ha meritato i 3 punti, giocando meglio di un Cagliari abbastanza scarico e sempre in difficoltà. Un gol per tempo per i rosanero per sancire il trionfo. Cagliari nche si è acceso troppo tardi, trovando il gol con Pavoletti in pieno recupero e tentando l’assalto finale, ma senza esito. Palermo che con questa vittoria sale a 23 punti e che addirittura supera il Cagliari in classifica, fermo a 22.

La posizione di Fabio Liverani si fa sempre più difficile e va oltre i numeri. La prestazione del Cagliari è stata insufficiente, inevitabili le valutazioni, tenendo conto che c’è una sola partita, il 26, prima della sosta.

Foto: sito Palermo