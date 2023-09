Brunori dopo la tripletta: “Contento per la reazione del Palermo. Conserverò il pallone”

Dopo aver deciso con una tripletta il successo esterno del Palermo con il Venezia, Matteo Brunori ha parlato così nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Sono contento soprattutto per la reazione, da squadra forte, con carattere. La sconfitta col Cosenza in casa ci ha fatto davvero male, vincere su un campo difficile come Venezia era fondamentale. Dovevamo dare una risposta a noi stessi all’ambiente e al campionato. Poi, è normale che per un attaccante il gol è tutto e non posso che essere contento. La rincorsa sul rigore? Era pesante per tanti motivi, però sono felice che sia andata bene perché ci ha permesso di sbloccare la gara. In un posto ben visibile, a casa, perché un ricordo così importante va valorizzato“.

Foto: Instagram Palermo