Bruno Peres-Roma: il brasiliano è perfetto per il nuovo modulo

Bruno Da Silva Peres, in arte Bruno Peres. A Ferrara, il brasiliano trova la via del gol dopo oltre due anni di astinenza. L’appetito vien mangiando…e dopo la rete ad inizio ripresa, l’ex Torino ci prende gusto e trova una fantastica traiettoria che vale la sua meritatissima doppietta personale. Corsa, grinta, inserimento senza palla. Il ruolo che Fonseca ha rivestito per Bruno Peres risulta ad hoc per le caratteristiche del calciatore classe 1990 della Roma. Il 3-4-2-1 è il vestito tattico perfetto per esaltare le sue caratteristiche: velocità, senso della posizione e un buon dribbling. La doppietta alla Spal arriva dopo un periodo difficile per Bruno Peres, che era tornato nella Capitale poco prima del lockdown. Adesso il brasiliano é un altro calciatore: ha gradualmente ritrovato la condizione psicofisica e ottenuto gradualmente un minutaggio maggiore. Con la clamorosa doppietta alla Spal, Bruno Peres allontana definitivamente gli ultimi anni tribolati e sofferti e torna a sorridere. Fonseca può esultare. Ha trovato in casa l’uomo giusto per mettere in pratica il suo diktat.