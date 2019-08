Bruno Lage: “La vittoria dell’International Champions Cup è un ottimo risultato per il Benfica”

L’allenatore del Benfica Bruno Lage, ha commentato la conquista dell’International Champions Cup, grazie anche al pareggio del Manchester United contro il Milan. Ecco le parole del tecnico dei lusitani: “Questo è il risultato delle tre vittorie che abbiamo avuto, è un enorme prestigio per noi a causa dei grandi club che hanno gareggiato. Per noi la cosa più importante è stata l’evoluzione e il lavoro che abbiamo fatto negli Stati Uniti. Come squadra, l’evoluzione è la più importante”