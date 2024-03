Bruno Guimaraes: “Giocherò in Premier per molto tempo, ma ho anche altri obiettivi”

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Newcastle e della Nazionale brasiliana, Bruno Guimaraes, ha così parlato: “Giocare in Inghilterra è sempre stato il mio sogno. Ho sempre seguito la Premier League. Penso che da quando sono arrivato al Newcastle tutto sia andato bene nella mia vita, a livello professionale e personale.

Sono molto felice di giocare nel miglior campionato del mondo e di essere in una grande squadra. Ho intenzione di giocare qui per molto tempo, ma ho anche altri obiettivi. È un qualcosa in più, per il momento sono felice”.

Foto: Instagram Bruno Guimaraes