Bruno Giordano: “La crisi tra i tifosi e Lotito può diventare un problema difficile da superare”

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha parlato delle diatribe in essere nella Roma biancoceleste ai microfoni dei colleghi di lalaziosiamonoi.it: “La crisi entra perché stando in città avvertono queste problematiche si è poco sereni. Se vai ad allenarti con una certa tranquillità la domenica ti viene tutto più facile. Sono problematiche che ne avremmo fatto sicuramente a meno. Il fatto che la tifoseria non va d’accordo con la dirigenza può diventare un problema sia ora che dopo. Se uno non fa un passo avanti verso l’altro diventa un problema difficile da superare perché vedi che di tanto in tanto ritorna. Si deve fare qualcosa in maniera definivo soprattutto per il bene dei tifosi e della squadra. Quest’anno è mancato tanto, anche questo fatto di dire subito che quest’anno sarebbe stato un anno di transizione credo che abbia levato anche degli obiettivi e delle motivazioni agli stessi giocatori“.

Foto: laziochannel