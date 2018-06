Bruno Gaspar allo Sporting Lisbona per 5 milioni: è plusvalenza per la Fiorentina

Bruno Gaspar è volato a Lisbona, nuovo acquisto dello Sporting. Il disperato inserimento del Nantes, precisa volontà del tecnico Cardoso, è naufragato. Gaspar voleva lo Sporting e l’ha ottenuto. Ed è stata un’importante plusvalenza per la Fiorentina che aveva chiesto 5 milioni e 5 milioni ha ottenuto a fronte di un esborso di 3 milioni per portarlo in viola. Gaspar non ha fatto benissimo, ma i criticoni che avevano preventivato un rosso di bilancio sull’operazione in caso di cessione hanno avuto una risposta secca. E inequivocabile.

Foto: Twitter ufficiale Sporting Lisbona