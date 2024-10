Bruno Fievet a lavoro per l’acquisizione del Bordeaux

L’Equipe, parla oggi di un concreto interessamento dell’imprenditore Bruno Fievet per l’acquisizione del Bordeaux. Nome che i tifosi del club conoscono già, dato che lo stesso Fievet nel 2020, quando la società era in piena crisi economica, aveva già tentato l’affondo. Le cose sono andate poi in modo diverso, e la società è passata in mano a Gérard Lopez, con esiti discutibili. Ora Fievet sembra sia nuovamente interessato al Bordeaux, ma secondo quanto riportato dal quotidiano francese, l’imprenditore non starebbe contrattando per l’acquisto delle quote del club, quanto invece per il Matmut Atlantique, stadio utilizzato dalla squadra ma non di sua appartenenza. Scelta curiosa, giustificata in questo modo: “Lo stadio vale, mentre la società ha 118 milioni di euro di debiti e oggi non vale più niente. L’unico modo per dargli valore è associarlo ad un bene che lo possiede. È il caso dello stadio”.

Foto: X Bordeaux