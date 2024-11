Bruno Fernandes: “ten Hag via? E’ colpa nostra, purtroppo è più semplice allontanare l’allenatore che sbarazzarsi di 15 giocatori”

Bruno Fernandes, capitano del Manchester United, ha fatto mea culpa sul momento dei Red Devils e sull’addio di ten Hag. Il centrocampista ha ammesso di essersi scusato con l’ex allenatore dell’Ajax: “Non fa bene a nessuno della società quando va via l’allenatore. I risultati non sono stati buoni ed è stato lui a pagare. Ogni volta che lascia un allenatore bisogna assumersi una parte di responsabilità, la squadra non sta andando molto bene”, ha detto il fantasista portoghese dopo l’1-1 contro il Chelsea. È più facile sbarazzarsi di un allenatore che di 15 giocatori. Ho parlato con l’allenatore e mi sono scusato, mi è dispiaciuto che se ne sia andato”

Foto: Instagram Manchester United