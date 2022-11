Bruno Fernandes: “Tante persone sono morte per la realizzazione degli stadi”

Il trequartista portoghese, passato anche per l’Italia, Bruno Fernandes ha parlato ai microfoni di Sky UK delle polemiche uscite in questi giorni sul Mondiale in Qatar. Ecco le sue parole: “Abbiamo visto cosa è successo nelle ultime settimane e mesi. Tante persone che sono morte durante la costruzione degli stadi. Non siamo contenti di questo. Vogliamo che il calcio sia per tutti, che tutti siano inclusi e coinvolti nella Coppa del Mondo. Penso che questo genere di cose non dovrebbe mai accadere. La Coppa del Mondo non è solo calcio, è una festa per i tifosi e i giocatori, e una gioia da vivere”.

Foto: Twitter Man Utd