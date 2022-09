Bruno Fernandes su Ronaldo: “Non è colpa sua se segno meno. Ho sbagliato anche dei rigori”

Bruno Fernandes, in un’intervista rilasciata a The Athletic, ha commentato i suoi numeri con e senza la presenza in campo di Cristiano Ronaldo. Il portoghese l’ha in qualche modo discolpato: “Lui ha beneficiato della maggior parte dei miei assist la scorsa stagione, quindi non penso sia giusto il confronto. Non ho fatto bene ma non penso che abbia nulla a che fare con la presenza di Ronaldo. Prima che arrivasse tiravo anche i rigori. La scorsa stagione ho avuto due occasioni per segnare dal dischetto e le ho sbagliate entrambe. Quindi non posso incolpare Cristiano, soprattutto perché lui segna i rigori”.

Foto: Bruno Fernandes Twitter