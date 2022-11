Bruno Fernandes: “Ronaldo dice di aver toccato il pallone sul primo gol”

Intervenuto ai microfoni della Rai, Bruno Fernandes, autore dei due gol che hanno permesso al Portogallo di superare l’Uruguay, ha così parlato al termine della gara: “Ronaldo mi ha detto di aver toccato il pallone sul primo gol e anche a me sembrava così, ma l’importante è che sia arrivato il successo della squadra. Dobbiamo ragionare di partita in partita, vogliamo vincere anche la prossima. Fare gol è sempre importante e dà fiducia, ma segnare con la Nazionale ha un sapore diverso: non c’è differenza tra le amichevoli e le partite ufficiali, ma sono comunque felice per aver segnato al Mondiale”.

Foto: Instagram Portogallo