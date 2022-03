Bruno Fernandes: “Raggiunto l’obiettivo. I gol? L’importante è aiutare la squadra”

La sua doppietta ha permesso al Portogallo di staccare il pass per il Mondiale in Qatar. Ecco le dichiarazioni di Bruno Fernandes al termine del match vinto contro la Macedonia del Nord: “La vittoria è arrivata in un posto speciale – riprende A Bola – abbiamo raggiunto l’obiettivo ed era la cosa più importante per noi. Abbiamo giocato meglio in altre partite, ma questo è indubbiamente un momento da rimarcare perché ci ha permesso di qualificarci al Mondiale. Per me la cosa più importante è aiutare la squadra, fa piacere poterlo fare con i gol. Ovviamente a tutti noi piace segnare in ogni partita, sia nelle più importanti che in quelle meno cruciali“.

Foto: account Twitter Manchester United