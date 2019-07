Bruno Fernandes-Manchester United: si avvicina l’ora delle visite

Secondo quanto riportato da Marca, sarebbe ad un punto di svolta la trattativa tra il Manchester United e lo Sporting per il trasferimento in Inghilterra di Bruno Fernandes. I Red Devils, infatti, avrebbero trovato l’accordo con il club lusitano sulla base di circa 62 milioni di euro. Si avvicina l’ora delle visite mediche per l’ex centrocampista di Sampdoria e Udinese, ormai ad un passo dal Manchester United.

Foto maisfuteboliol