Bruno Fernandes: “Manchester e Milan sono simili, due grandi club che stanno tornando in alto”

Quando arrivò a Novara nel lontano 2012, era un giovane ragazzo portoghese di 18 anni, magro e con i capelli lunghi. Nel 2017, quando la Samp lo cedette allo Sporting Lisbona per nove milioni di euro, in Portogallo tornò un giocatore pronto a esplodere, cosa che ha fatto dal suo arrivo al Manchester United. In vista della sfida tra Manchester e Milan di questa sera in Europa League, Bruno Fernandes ha parlato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport: “Sotto certi aspetti, noi e il Milan siamo uguali. Due club dal passato prestigioso, dieci Champions nella sala trofei, che hanno attraversato una fase di transizione, ma stanno tornando in alto. A inizio campionato, nessuno pensava che il Milan potesse lottare per lo scudetto. Siamo a marzo ed è secondo, gioca bene, ha giovani interessanti e possiede il valore aggiunto della forza di Ibrahimovic”.

Foto: Instagram personale