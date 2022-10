Bruno Fernandes: “Indossare questa maglia è una responsabilità enorme. Dimentichiamo il derby e torniamo a vincere”

Il Manchester United è ancora frastornato dalla pesantissima sconfitta per 6-3 nel derby contro il Manchester City e l’unico modo per rialzarsi è vincere subito. A tal proposito domani (ore18:45) i red devils faranno visita all’Omonia Nicosia per la terza giornata dei gironi di Europa League. A parlare, nella consueta conferenza stampa della viglia, è Bruno Fernandes: “Siamo tutti delusi per il risultato contro il Manchester City. Indossare questa maglia è una responsabilità enorme, c’è ancora tanta strada da fare ma sappiamo quali obiettivi vogliamo raggiungere. Sappiamo cosa vuole il tecnico da noi come squadra, dobbiamo tornare subito ad ottenere buoni risultati a partire dalla gara di domani. Non possiamo pensare all’Arsenal, al Liverpool o ad altre squadre. Dobbiamo solo vincere ogni partita. Abbiamo capito i nostri errori nella gara con il City, dobbiamo assicurarci di non ripeterli”.

Foto: instagram Bruno Fernandes